Aston Villa vence West Ham e se consolida no G4; Tottenham segue em queda livre

O Aston Villa não desperdiçou a oportunidade e se consolidou no G4 do Campeonato Inglês com uma vitória por 2 a 0 sobre o West Ham neste domingo (22), em uma 31ª rodada marcara pela derrota em casa do Tottenham por 3 a 0 para o Nottinham Forest.

As derrotas de Liverpool (5º) e Chelsea (6º) no sábado, para Brighton (2 a 1) e Everton (3 a 0), respectivamente, permitiram ao Villa ampliar a vantagem sobre seus perseguidores mais diretos, ficando cinco pontos à frente dos 'Reds' e seis à frente dos 'Blues'.

A vitória sobre os 'Hammers' veio graças aos gols de John McGinn (15') e Ollie Watkins (68').

O resultado também deixa a equipe um ponto atrás do Manchester United (3º), que na sexta-feira empatou em 2 a 2 com o Bournemouth (13º).

Já o West Ham (18º) segue abrindo a zona de rebaixamento, a um ponto do Tottenham (17º), que continua em queda livre e seriamente ameaçado.

Os 'Spurs', eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, sofreram mais uma derrota neste domingo, um 3 a 0 para o Nottingham Forest (16º), adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão inglesa.

Igor Jesus (45'), Morgan Gibbs-White (62') e el nigeriano Taiwo Awoniyi (87') marcaram os gols do Forest.

Os torcedores do Tottenham, revoltados com o desempenho da equipe, começaram a deixar o estádio muito antes do apito final em sinal de protesto.

Sob o comando do técnico Igor Tudor, o time londrino somou quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, o que acendeu o alerta para uma equipe que tinha grandes expectativas, mas que agora se encontra à beira do desastre.

No outro jogo disputado neste domingo, o Sunderland (11º) venceu o Newcastle (12º) por 2 a 1 com um gol de Brian Brobbey aos 45 do segundo tempo.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

Quarta-feira, 18 de fevereiro

Wolverhampton - Arsenal 2 - 2

Sexta-feira, 20 de março

Bournemouth - Manchester United 2 - 2

Sábado, 21 de março

Brighton - Liverpool 2 - 1

Fulham - Burnley 3 - 1

Everton - Chelsea 3 - 0

Leeds - Brentford 0 - 0

Domingo, 22 de março

Newcastle - Sunderland 1 - 2

Aston Villa - West Ham 2 - 0

Tottenham - Nottingham 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39

2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32

3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13

4. Aston Villa 54 31 16 6 9 42 37 5

5. Liverpool 49 31 14 7 10 50 42 8

6. Chelsea 48 31 13 9 9 53 38 15

7. Brentford 46 31 13 7 11 46 42 4

8. Everton 46 31 13 7 11 37 35 2

9. Fulham 44 31 13 5 13 43 44 -1

10. Brighton 43 31 11 10 10 41 37 4

11. Sunderland 43 31 11 10 10 32 36 -4

12. Newcastle 42 31 12 6 13 44 45 -1

13. Bournemouth 42 31 9 15 7 46 48 -2

14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2

15. Leeds 33 31 7 12 12 37 48 -11

16. Nottingham 32 31 8 8 15 31 43 -12

17. Tottenham 30 31 7 9 15 40 50 -10

18. West Ham 29 31 7 8 16 36 57 -21

19. Burnley 20 31 4 8 19 33 61 -28

20. Wolverhampton 17 31 3 8 20 24 54 -30

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