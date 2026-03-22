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Aston Villa vence West Ham e se consolida no G4; Tottenham segue em queda livre

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Repórter
22/03/2026 14:05

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O Aston Villa não desperdiçou a oportunidade e se consolidou no G4 do Campeonato Inglês com uma vitória por 2 a 0 sobre o West Ham neste domingo (22), em uma 31ª rodada marcara pela derrota em casa do Tottenham por 3 a 0 para o Nottinham Forest.

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As derrotas de Liverpool (5º) e Chelsea (6º) no sábado, para Brighton (2 a 1) e Everton (3 a 0), respectivamente, permitiram ao Villa ampliar a vantagem sobre seus perseguidores mais diretos, ficando cinco pontos à frente dos 'Reds' e seis à frente dos 'Blues'.

A vitória sobre os 'Hammers' veio graças aos gols de John McGinn (15') e Ollie Watkins (68').

O resultado também deixa a equipe um ponto atrás do Manchester United (3º), que na sexta-feira empatou em 2 a 2 com o Bournemouth (13º).

Já o West Ham (18º) segue abrindo a zona de rebaixamento, a um ponto do Tottenham (17º), que continua em queda livre e seriamente ameaçado.

Os 'Spurs', eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, sofreram mais uma derrota neste domingo, um 3 a 0 para o Nottingham Forest (16º), adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão inglesa.

Igor Jesus (45'), Morgan Gibbs-White (62') e el nigeriano Taiwo Awoniyi (87') marcaram os gols do Forest.

Os torcedores do Tottenham, revoltados com o desempenho da equipe, começaram a deixar o estádio muito antes do apito final em sinal de protesto.

Sob o comando do técnico Igor Tudor, o time londrino somou quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, o que acendeu o alerta para uma equipe que tinha grandes expectativas, mas que agora se encontra à beira do desastre.

No outro jogo disputado neste domingo, o Sunderland (11º) venceu o Newcastle (12º) por 2 a 1 com um gol de Brian Brobbey aos 45 do segundo tempo.

--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

  

   Quarta-feira, 18 de fevereiro

   Wolverhampton - Arsenal                        2 - 2

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Bournemouth - Manchester United                2 - 2

  

   Sábado, 21 de março

   Brighton - Liverpool                           2 - 1

   Fulham - Burnley                               3 - 1

   Everton - Chelsea                              3 - 0

   Leeds - Brentford                              0 - 0

  

   Domingo, 22 de março

   Newcastle - Sunderland                         1 - 2

   Aston Villa - West Ham                         2 - 0

   Tottenham - Nottingham                         0 - 3

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 70  31  21   7   3  61  22  39

    2. Manchester City         61  30  18   7   5  60  28  32

    3. Manchester United       55  31  15  10   6  56  43  13

    4. Aston Villa             54  31  16   6   9  42  37   5

    5. Liverpool               49  31  14   7  10  50  42   8

    6. Chelsea                 48  31  13   9   9  53  38  15

    7. Brentford               46  31  13   7  11  46  42   4

    8. Everton                 46  31  13   7  11  37  35   2

    9. Fulham                  44  31  13   5  13  43  44  -1

   10. Brighton                43  31  11  10  10  41  37   4

   11. Sunderland              43  31  11  10  10  32  36  -4

   12. Newcastle               42  31  12   6  13  44  45  -1

   13. Bournemouth             42  31   9  15   7  46  48  -2

   14. Crystal Palace          39  30  10   9  11  33  35  -2

   15. Leeds                   33  31   7  12  12  37  48 -11

   16. Nottingham              32  31   8   8  15  31  43 -12

   17. Tottenham               30  31   7   9  15  40  50 -10

   18. West Ham                29  31   7   8  16  36  57 -21

   19. Burnley                 20  31   4   8  19  33  61 -28

   20. Wolverhampton           17  31   3   8  20  24  54 -30

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