Aston Villa vence West Ham e se consolida no G4; Tottenham segue em queda livre
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O Aston Villa não desperdiçou a oportunidade e se consolidou no G4 do Campeonato Inglês com uma vitória por 2 a 0 sobre o West Ham neste domingo (22), em uma 31ª rodada marcara pela derrota em casa do Tottenham por 3 a 0 para o Nottinham Forest.
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As derrotas de Liverpool (5º) e Chelsea (6º) no sábado, para Brighton (2 a 1) e Everton (3 a 0), respectivamente, permitiram ao Villa ampliar a vantagem sobre seus perseguidores mais diretos, ficando cinco pontos à frente dos 'Reds' e seis à frente dos 'Blues'.
A vitória sobre os 'Hammers' veio graças aos gols de John McGinn (15') e Ollie Watkins (68').
O resultado também deixa a equipe um ponto atrás do Manchester United (3º), que na sexta-feira empatou em 2 a 2 com o Bournemouth (13º).
Já o West Ham (18º) segue abrindo a zona de rebaixamento, a um ponto do Tottenham (17º), que continua em queda livre e seriamente ameaçado.
Os 'Spurs', eliminados nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, sofreram mais uma derrota neste domingo, um 3 a 0 para o Nottingham Forest (16º), adversário direto na luta pela permanência na primeira divisão inglesa.
Igor Jesus (45'), Morgan Gibbs-White (62') e el nigeriano Taiwo Awoniyi (87') marcaram os gols do Forest.
Os torcedores do Tottenham, revoltados com o desempenho da equipe, começaram a deixar o estádio muito antes do apito final em sinal de protesto.
Sob o comando do técnico Igor Tudor, o time londrino somou quatro derrotas nas últimas cinco rodadas, o que acendeu o alerta para uma equipe que tinha grandes expectativas, mas que agora se encontra à beira do desastre.
No outro jogo disputado neste domingo, o Sunderland (11º) venceu o Newcastle (12º) por 2 a 1 com um gol de Brian Brobbey aos 45 do segundo tempo.
--- Resultados da 31ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:
Quarta-feira, 18 de fevereiro
Wolverhampton - Arsenal 2 - 2
Sexta-feira, 20 de março
Bournemouth - Manchester United 2 - 2
Sábado, 21 de março
Brighton - Liverpool 2 - 1
Fulham - Burnley 3 - 1
Everton - Chelsea 3 - 0
Leeds - Brentford 0 - 0
Domingo, 22 de março
Newcastle - Sunderland 1 - 2
Aston Villa - West Ham 2 - 0
Tottenham - Nottingham 0 - 3
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 70 31 21 7 3 61 22 39
2. Manchester City 61 30 18 7 5 60 28 32
3. Manchester United 55 31 15 10 6 56 43 13
4. Aston Villa 54 31 16 6 9 42 37 5
5. Liverpool 49 31 14 7 10 50 42 8
6. Chelsea 48 31 13 9 9 53 38 15
7. Brentford 46 31 13 7 11 46 42 4
8. Everton 46 31 13 7 11 37 35 2
9. Fulham 44 31 13 5 13 43 44 -1
10. Brighton 43 31 11 10 10 41 37 4
11. Sunderland 43 31 11 10 10 32 36 -4
12. Newcastle 42 31 12 6 13 44 45 -1
13. Bournemouth 42 31 9 15 7 46 48 -2
14. Crystal Palace 39 30 10 9 11 33 35 -2
15. Leeds 33 31 7 12 12 37 48 -11
16. Nottingham 32 31 8 8 15 31 43 -12
17. Tottenham 30 31 7 9 15 40 50 -10
18. West Ham 29 31 7 8 16 36 57 -21
19. Burnley 20 31 4 8 19 33 61 -28
20. Wolverhampton 17 31 3 8 20 24 54 -30
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jta-dr/dam/cb