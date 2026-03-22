Barcelona vence Rayo Vallecano e abre 7 pontos do Real Madrid antes de clássico com Atlético
Um gol de cabeça do zagueiro Ronald Araújo deu a vitória ao Barcelona por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano neste domingo (22), um resultado que coloca o time catalão com sete pontos de vantagem na liderança sobre o Real Madrid (2º), que fecha a 29ª rodada do Campeonato Espanhol recebendo o Atlético de Madrid no clássico da capital.
Logo antes da pausa para a data Fifa, o Barça mostrou sinais de cansaço em uma semana na qual goleou o Newcastle (7 a 2) e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões para enfrentar justamente o Atlético.
No Camp Nou, a cabeçada de Ronald Araújo após cruzamento de João Cancelo, aos 24 minutos, foi decisiva para a vitória dos donos da casa.
O Barcelona, após um início razoável, pagou o preço pelo desgaste físico, especialmente nos últimos minutos, quando o Rayo Vallecano, que teve menos tempo de descanso por ter jogado na quinta-feira para se garantir nas quartas da Liga Conferência, chegou muito perto de empatar a partida.
Na reta final, Pacha Espino chutou para fora quando parecia impossível errar, e Jorge de Frutos (89') cruzou uma bola perigosa que foi defendida pelo goleiro Joan García, que em outra grande atuação foi eleito o melhor jogador da partida.
pm/cl/cb