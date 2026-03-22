Assine
overlay
Início Internacional
Barcelona vence Rayo Vallecano e abre 7 pontos do Real Madrid antes de clássico com Atlético

Carregando...
AFP
AFP
Repórter
22/03/2026 12:52

compartilhe

SIGA

Um gol de cabeça do zagueiro Ronald Araújo deu a vitória ao Barcelona por 1 a 0 sobre o Rayo Vallecano neste domingo (22), um resultado que coloca o time catalão com sete pontos de vantagem na liderança sobre o Real Madrid (2º), que fecha a 29ª rodada do Campeonato Espanhol recebendo o Atlético de Madrid no clássico da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Logo antes da pausa para a data Fifa, o Barça mostrou sinais de cansaço em uma semana na qual goleou o Newcastle (7 a 2) e avançou às quartas de final da Liga dos Campeões para enfrentar justamente o Atlético.

No Camp Nou, a cabeçada de Ronald Araújo após cruzamento de João Cancelo, aos 24 minutos, foi decisiva para a vitória dos donos da casa.

O Barcelona, após um início razoável, pagou o preço pelo desgaste físico, especialmente nos últimos minutos, quando o Rayo Vallecano, que teve menos tempo de descanso por ter jogado na quinta-feira para se garantir nas quartas da Liga Conferência, chegou muito perto de empatar a partida.

Na reta final, Pacha Espino chutou para fora quando parecia impossível errar, e Jorge de Frutos (89') cruzou uma bola perigosa que foi defendida pelo goleiro Joan García, que em outra grande atuação foi eleito o melhor jogador da partida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pm/cl/cb

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay