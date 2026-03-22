Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã ameaça fechar completamente estreito de Ormuz se EUA atacar usinas de energia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/03/2026 11:40

compartilhe

SIGA

O exército do Irã ameaçou, neste domingo (22), fechar completamente o estratégico estreito de Ormuz caso o presidente americano Donald Trump ataque as centrais de energia elétrica do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Se forem concretizadas as ameaças dos Estados Unidos relativas às usinas de energia do Irã, [...] o estreito de Ormuz será totalmente fechado e não voltará a ser reaberto até que as nossas usinas destruídas tenham sido reconstruídas”, afirmou o comando operacional do exército Khatam Al Anbiya em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

O Irã praticamente já fechou esta via marítima, mas um número relativamente reduzido de navios conseguiu transitar por lá, cerca de 5% do volume anterior à guerra, segundo a firma de análise Kpler.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mz/smw/pb/erl/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay