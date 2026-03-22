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Primeiro-ministro chinês promete expandir o 'bolo' do comércio mundial

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AFP
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Repórter
22/03/2026 09:16

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O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, afirmou neste domingo (22) que seu país está disposto a ampliar o “bolo” do comércio mundial com uma maior abertura econômica, e também criticou o unilateralismo de alguns países.

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Vários parceiros comerciais da China têm pedido ao gigante asiático que reduza seu enorme superávit comercial devido ao impacto sobre a concorrência.

As exportações chinesas cresceram 21,8% nos dois primeiros meses do ano, de acordo com dados oficiais divulgados neste mês.

A China “promoverá de forma decidida uma abertura de alto nível, importará mais bens estrangeiros de alta qualidade e trabalhará com todas as partes para promover um desenvolvimento otimizado e equilibrado do comércio”, declarou Li a líderes empresariais em Pequim, segundo a agência Xinhua.

Li abordou o tema na abertura do Fórum de Desenvolvimento da China, que neste ano contou com empresários como o CEO da Apple, Tim Cook, e representantes dos bancos HSBC, UBS e Standard Chartered.

Ele criticou o crescente unilateralismo e protecionismo, que, a seu ver, “não são uma panaceia para resolver problemas”.

A China travou uma dura guerra comercial no último ano com os Estados Unidos, desde que o presidente americano Donald Trump impôs tarifas unilaterais contra praticamente todo o mundo.

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isk/fox/mas/pc/ic

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