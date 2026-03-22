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Musk lança ambicioso projeto para fabricar seus próprios chips de IA

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Repórter
22/03/2026 09:04

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Elon Musk anunciou neste sábado (22) um ambicioso projeto para fabricar seus próprios chips para inteligência artificial (IA), robótica e centros de dados no espaço.

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A planta, chamada Terafab, ficará localizada perto de Austin, Texas, e terá como objetivo fabricar anualmente chips com uma capacidade de computação conjunta de um terawatt, afirmou Musk.

Um terawatt equivale a um trilhão de watts, um número que representa praticamente toda a capacidade de geração de energia dos Estados Unidos, segundo um grupo do setor.

Musk indicou que o projeto será gerido em conjunto por sua empresa de veículos elétricos, a Tesla, e sua companhia espacial, a SpaceX.

Embora não tenha revelado o investimento inicial, segundo alguns meios ele poderia situar-se entre 20 e 25 bilhões de dólares (106 e 133 bilhões de reais) .

Musk, que não tem experiência prévia em semicondutores, afirma que a Terafab é vital porque a demanda de chips da Tesla e da SpaceX superará em muito a capacidade de produção atual dos fornecedores mundiais.

"Somos muito gratos à nossa atual cadeia de suprimentos (...) mas precisamos dos chips, então vamos construir a Terafab", disse o bilionário.

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bur-mjw/jfx/pc/jvb/ic

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