Musk lança ambicioso projeto para fabricar seus próprios chips de IA
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Elon Musk anunciou neste sábado (22) um ambicioso projeto para fabricar seus próprios chips para inteligência artificial (IA), robótica e centros de dados no espaço.
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A planta, chamada Terafab, ficará localizada perto de Austin, Texas, e terá como objetivo fabricar anualmente chips com uma capacidade de computação conjunta de um terawatt, afirmou Musk.
Um terawatt equivale a um trilhão de watts, um número que representa praticamente toda a capacidade de geração de energia dos Estados Unidos, segundo um grupo do setor.
Musk indicou que o projeto será gerido em conjunto por sua empresa de veículos elétricos, a Tesla, e sua companhia espacial, a SpaceX.
Embora não tenha revelado o investimento inicial, segundo alguns meios ele poderia situar-se entre 20 e 25 bilhões de dólares (106 e 133 bilhões de reais) .
Musk, que não tem experiência prévia em semicondutores, afirma que a Terafab é vital porque a demanda de chips da Tesla e da SpaceX superará em muito a capacidade de produção atual dos fornecedores mundiais.
"Somos muito gratos à nossa atual cadeia de suprimentos (...) mas precisamos dos chips, então vamos construir a Terafab", disse o bilionário.
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