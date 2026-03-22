Israel atacará 'pessoalmente' cada líder do Irã, promete Netanyahu

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, prometeu neste domingo (22) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a um local atingido por um míssil.

“Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos”, disse na cidade de Arad, no sul de Israel, alvo na véspera de um ataque com mísseis iranianos.

“E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos”, declarou à imprensa, entre os escombros do local onde caiu um dos mísseis.

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