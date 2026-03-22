Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel atacará 'pessoalmente' cada líder do Irã, promete Netanyahu

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/03/2026 09:04

compartilhe

SIGA

Israel atacará “pessoalmente” todos os dirigentes do Irã, prometeu neste domingo (22) o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante visita a um local atingido por um míssil. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Vamos atrás do regime. Vamos atrás da Guarda Revolucionária Islâmica, essa quadrilha de criminosos”, disse na cidade de Arad, no sul de Israel, alvo na véspera de um ataque com mísseis iranianos. 

“E vamos atacá-los pessoalmente, seus dirigentes, suas instalações, seus ativos econômicos”, declarou à imprensa, entre os escombros do local onde caiu um dos mísseis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif-hba/hme/pc/al/ic

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay