Show do BTS reuniu mais de 100 mil pessoas na capital sul-coreana
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Mais de 100 mil pessoas foram ver os astros do k-pop do BTS em seu primeiro show em quase quatro anos, anunciou neste domingo (22) a gravadora do grupo, um número abaixo do que se esperava para esse evento no centro de Seul.
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Os sete integrantes se apresentaram pela primeira vez desde que fizeram uma pausa em 2022 para cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, com alguns deles enviados para perto da fronteira fortificada com a Coreia do Norte.
O show de retorno foi realizado no sábado em frente ao histórico palácio real Gyeongbokgung, onde milhares de fãs, tanto sul-coreanos quanto estrangeiros, cantaram em coro as músicas do grupo.
“Um número estimado de 104 mil fãs compareceu ao show na Praça Gwanghwamun, com base na venda de ingressos e em dados das três principais operadoras de telefonia móvel”, afirmou a empresa HYBE em comunicado enviado à AFP.
O número é inferior à projeção inicial de 260 mil, enquanto a polícia fez um cálculo ainda menor, de cerca de 42 mil pessoas, segundo a agência de notícias Yonhap.
O show foi também transmitido ao vivo pela Netflix para cerca de 190 países.
Os fãs balançaram um mar de ‘glowsticks’ enquanto cantavam as músicas e filmavam seus ídolos com seus celulares.
O último álbum do grupo, “ARIRANG”, lançado na sexta-feira, vem sendo apontado como um reflexo da identidade coreana madura da banda, e vendeu quase quatro milhões de cópias no primeiro dia, informou a HYBE.
Após o show de sábado, o BTS iniciará uma turnê mundial a partir de 9 de abril em Goyang, na Coreia do Sul. A turnê incluirá 82 shows em 34 cidades na Ásia, América Latina, América do Norte e Europa.
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