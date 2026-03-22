Assine
overlay
Início Internacional
Exército israelense destruirá mais pontes no sul do Líbano, afirma ministro da Defesa

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
22/03/2026 08:42

compartilhe

SIGA

O exército israelense recebeu ordem de destruir “todas as pontes” do sul do Líbano que sejam usadas para fins “terroristas”, declarou neste domingo (22) o ministro da Defesa, Israel Katz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“O primeiro-ministro e eu ordenamos o Tsahal [o exército israelense] que destrua imediatamente todas as pontes sobre o rio Litani que são utilizadas para atividades terroristas, a fim de impedir a passagem [...] do Hezbollah e de armas para o sul”, afirmou Katz.

O ministro acrescentou que o exército deverá “acelerar a destruição das casas libanesas nos povoados de contato”, tal como foi feito em “Beit Hanun e Rafah”, na Faixa de Gaza.

O exército israelense já havia anunciado na quarta-feira que havia destruído duas pontes sobre o rio Litani, que atravessa o sul do Líbano a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, no âmbito de sua ofensiva contra o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

yif/hba/hme/al/jvb/ic

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay