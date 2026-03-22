Presidente do Parlamento iraniano ameaça "destruir" infraestruturas vitais da região se atacarem as do Irã

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, ameaçou neste domingo (22) destruir de forma irreversível infraestruturas vitais em toda a região se os Estados Unidos e Israel atacarem as do país.

“Imediatamente após as centrais elétricas e as infraestruturas do nosso país serem alvo de ataques, as infraestruturas vitais, bem como as infraestruturas energéticas e petrolíferas de toda a região, serão consideradas alvos legítimos e serão destruídas de maneira irreversível”, afirmou Qalibaf em uma publicação no X.

Ele também advertiu que os preços do petróleo “subirão por muito tempo”.

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