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Presidente do Parlamento iraniano ameaça "destruir" infraestruturas vitais da região se atacarem as do Irã

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Repórter
22/03/2026 08:30

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O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, ameaçou neste domingo (22) destruir de forma irreversível infraestruturas vitais em toda a região se os Estados Unidos e Israel atacarem as do país. 

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“Imediatamente após as centrais elétricas e as infraestruturas do nosso país serem alvo de ataques, as infraestruturas vitais, bem como as infraestruturas energéticas e petrolíferas de toda a região, serão consideradas alvos legítimos e serão destruídas de maneira irreversível”, afirmou Qalibaf em uma publicação no X. 

Ele também advertiu que os preços do petróleo “subirão por muito tempo”.

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bur/mz/amj/pc/al/ic

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