Ouvem-se explosões no centro de Israel após alerta de mísseis iranianos (AFP)

Várias explosões foram ouvidas neste domingo (22) em Jerusalém, depois que o exército israelense informou sobre a chegada de mísseis lançados do Irã ao centro de Israel, verificaram jornalistas da AFP.

O serviço de emergência israelense Magen David Adom disse que inicialmente não foram registradas vítimas das explosões.

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