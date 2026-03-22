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Ouvem-se explosões no centro de Israel após alerta de mísseis iranianos (AFP)

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Repórter
22/03/2026 08:30

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Várias explosões foram ouvidas neste domingo (22) em Jerusalém, depois que o exército israelense informou sobre a chegada de mísseis lançados do Irã ao centro de Israel, verificaram jornalistas da AFP. 

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O serviço de emergência israelense Magen David Adom disse que inicialmente não foram registradas vítimas das explosões.

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del/ami/mas/ic

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