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Exército iraniano diz que atacará usinas de energia e dessalinização na região após ameaças de Trump

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AFP
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Repórter
21/03/2026 22:20

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O Exército iraniano advertiu neste domingo (21) que atacará a infraestrutura da região do Golfo, após o presidente dos Estados Unidos ameaçar aniquilar as usinas de energia da república islâmica caso não abra rapidamente o Estreito de Ormuz.

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"Se a infraestrutura iraniana de combustível e energia for violada pelo inimigo, toda a infraestrutura de energia, tecnologia da informação e dessalinização dos Estados Unidos e do regime na região será atacada", declarou o porta-voz do comando operacional do exército, Khatam Al Anbiya, em um comunicado divulgado pela agência Fars.

O comunicado foi emitido após Donald Trump dar ao Irã um prazo de 48 horas para abrir o Estreito de Ormuz, que foi bloqueado no início da guerra no Oriente Médio.

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bur-cyj/lb/mas/cjc/am

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