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Cuba sofre segundo apagão nacional em menos de uma semana

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Repórter
21/03/2026 21:14

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Um novo apagão generalizado afetou Cuba neste sábado (21), informou o Ministério de Energia, no segundo corte nacional em menos de uma semana que atinge a ilha, em meio a uma grave crise provocada pelo bloqueio energético dos Estados Unidos.

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Houve uma "desconexão total" do sistema elétrico nacional, indicou o ministério em uma publicação na rede X. A pasta acrescentou que já começaram os trabalhos para restabelecer o serviço.

Os edifícios começaram a perder o fornecimento em Havana ao entardecer, pouco antes das 18h30 locais (19h30 de Brasília), apenas cinco dias depois de um primeiro apagão ter mergulhado o país na escuridão.

O corte geral ocorre no momento em que um comboio de ajuda internacional começou a chegar a Havana nesta semana, levando à ilha suprimentos médicos, alimentos, água e painéis solares.

O antigo sistema de geração elétrica de Cuba enfrenta cortes diários de até 20 horas em partes da ilha, que carece do combustível necessário para produzir energia.

Desde que os Estados Unidos capturaram o principal aliado da Cuba comunista, o líder venezuelano Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, a economia da ilha foi ainda mais afetada por um bloqueio petrolífero de facto imposto por Washington.

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lt/acb/cr/cjc/am

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