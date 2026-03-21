Ataque contra um hospital no Sudão deixa 64 mortos, entre eles 13 crianças

Um ataque contra um centro de saúde no Sudão deixou 64 mortos, entre eles 13 crianças, informou neste sábado (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A guerra que assola o Sudão desde abril de 2023 deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, provocando o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

"A OMS verificou mais um ataque contra a assistência de saúde no Sudão. Desta vez, o Hospital de Ensino El-Daein, na capital de Darfur Oriental, El-Daein, foi atacado, matando pelo menos 64 pessoas, incluindo 13 crianças, duas enfermeiras, um médico e vários pacientes", escreveu na rede X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esse ataque também deixou 89 feridos, "entre eles oito profissionais de saúde, e danificou os departamentos de pediatria, maternidade e emergência do hospital", acrescentou o responsável.

O escritório humanitário da ONU no Sudão havia informado anteriormente sua consternação "pelo ataque de ontem contra um hospital em Darfur Oriental, que, segundo relatos, matou dezenas de pessoas, incluindo crianças, e deixou ainda mais feridos".

O grupo sudanês de direitos humanos Emergency Lawyers, que documenta atrocidades na guerra entre o exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), afirmou que foi um ataque do exército que atingiu o Hospital de Ensino El-Daein.

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