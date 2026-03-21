Ataque contra um hospital no Sudão deixa 64 mortos, entre eles 13 crianças
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Um ataque contra um centro de saúde no Sudão deixou 64 mortos, entre eles 13 crianças, informou neste sábado (21) a Organização Mundial da Saúde (OMS).
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A guerra que assola o Sudão desde abril de 2023 deixou dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, provocando o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".
"A OMS verificou mais um ataque contra a assistência de saúde no Sudão. Desta vez, o Hospital de Ensino El-Daein, na capital de Darfur Oriental, El-Daein, foi atacado, matando pelo menos 64 pessoas, incluindo 13 crianças, duas enfermeiras, um médico e vários pacientes", escreveu na rede X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Esse ataque também deixou 89 feridos, "entre eles oito profissionais de saúde, e danificou os departamentos de pediatria, maternidade e emergência do hospital", acrescentou o responsável.
O escritório humanitário da ONU no Sudão havia informado anteriormente sua consternação "pelo ataque de ontem contra um hospital em Darfur Oriental, que, segundo relatos, matou dezenas de pessoas, incluindo crianças, e deixou ainda mais feridos".
O grupo sudanês de direitos humanos Emergency Lawyers, que documenta atrocidades na guerra entre o exército do Sudão e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), afirmou que foi um ataque do exército que atingiu o Hospital de Ensino El-Daein.
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