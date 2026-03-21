PSG goleia Nice e recupera liderança do Campeonato Francês

Cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain goleou o Nice por 4 a 0 neste sábado (21) e recuperou a liderança do Campeonato Francês.

Na Riviera Francesa, às vésperas da pausa para a data Fifa, os parisienses mantiveram o padrão da atuação contra o Chelsea na Champions (vitórias por 5 e 2 e 3 a 0), apesar da ausência de vários titulares.

O PSG volta para o topo da tabela com um ponto de vantagem sobre o Lens (2º), que abriu a 27ª rodada na sexta-feira com uma goleada por 5 a 1 sobre o Angers.

O time do técnico Luis Enrique abriu o placar aos 42 minutos com um gol de pênalti do lateral Nuno Mendes, que foi escalado como ponta-esquerda para substituir o lesionado Bradley Barcola.

No início do segundo tempo, Desiré Doué (49') ampliou a vantagem do PSG, antes de o jovem meio-campista espanhol Dro Fernández, de 18 anos, fazer o terceiro, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Na reta final, Warren Zaïre-Emery (85') fechou a goleada depois de receber um passe rasteiro do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que saiu do banco de reservas e atuou como volante.

O único ponto negativo para o PSG são as lesões. Já desfalcado de vários titulares — Achraf Hakimi (suspenso), Bradley Barcola (tornozelo), Fabián Ruiz (joelho), sem mencionar Ousmane Dembélé e Marquinhos como reservas, Luis Enrique perdeu mais dois jogadores.

Senny Mayulu foi substituído pouco antes do intervalo (43'), aparentemente com uma nova lesão na panturrilha. Depois, Lee Kang-In sentiu o tornozelo esquerdo após uma entrada dura de Youssouf Ndayishimiye, que foi expulso (61'), e também teve que deixar o campo.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Lens - Angers 5 - 1

Sábado, 21 de março

Toulouse - Lorient 1 - 0

Auxerre - Brest 3 - 0

Nice - PSG 0 - 4

Domingo, 22 de março

(11h00) Lyon - Monaco

(13h15) Rennes - Metz

Paris FC - Le Havre

Olympique de Marselha - Lille

(16h45) Nantes - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 60 26 19 3 4 58 22 36

2. Lens 59 27 19 2 6 54 24 30

3. Olympique de Marselha 49 26 15 4 7 53 33 20

4. Lyon 47 26 14 5 7 40 27 13

5. Lille 44 26 13 5 8 40 33 7

6. Monaco 43 26 13 4 9 45 37 8

7. Rennes 43 26 12 7 7 43 37 6

8. Strasbourg 37 26 10 7 9 40 31 9

9. Toulouse 37 27 10 7 10 38 32 6

10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4

11. Brest 36 27 10 6 11 34 39 -5

12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13

13. Paris FC 28 26 6 10 10 29 41 -12

14. Le Havre 27 26 6 9 11 20 32 -12

15. Nice 27 27 7 6 14 32 52 -20

16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14

17. Nantes 17 25 4 5 16 22 42 -20

18. Metz 13 26 3 4 19 25 60 -35

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