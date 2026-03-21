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PSG goleia Nice e recupera liderança do Campeonato Francês

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Repórter
21/03/2026 19:48

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Cinco dias depois de se classificar para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain goleou o Nice por 4 a 0 neste sábado (21) e recuperou a liderança do Campeonato Francês. 

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Na Riviera Francesa, às vésperas da pausa para a data Fifa, os parisienses mantiveram o padrão da atuação contra o Chelsea na Champions (vitórias por 5 e 2 e 3 a 0), apesar da ausência de vários titulares.

O PSG volta para o topo da tabela com um ponto de vantagem sobre o Lens (2º), que abriu a 27ª rodada na sexta-feira com uma goleada por 5 a 1 sobre o Angers.

O time do técnico Luis Enrique abriu o placar aos 42 minutos com um gol de pênalti do lateral Nuno Mendes, que foi escalado como ponta-esquerda para substituir o lesionado Bradley Barcola.

No início do segundo tempo, Desiré Doué (49') ampliou a vantagem do PSG, antes de o jovem meio-campista espanhol Dro Fernández, de 18 anos, fazer o terceiro, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Na reta final, Warren Zaïre-Emery (85') fechou a goleada depois de receber um passe rasteiro do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que saiu do banco de reservas e atuou como volante.

O único ponto negativo para o PSG são as lesões. Já desfalcado de vários titulares — Achraf Hakimi (suspenso), Bradley Barcola (tornozelo), Fabián Ruiz (joelho), sem mencionar Ousmane Dembélé e Marquinhos como reservas, Luis Enrique perdeu mais dois jogadores.

Senny Mayulu foi substituído pouco antes do intervalo (43'), aparentemente com uma nova lesão na panturrilha. Depois, Lee Kang-In sentiu o tornozelo esquerdo após uma entrada dura de Youssouf Ndayishimiye, que foi expulso (61'), e também teve que deixar o campo.

--- Jogos da 27ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Lens - Angers                                  5 - 1

  

   Sábado, 21 de março

   Toulouse - Lorient                             1 - 0

   Auxerre - Brest                                3 - 0

   Nice - PSG                                     0 - 4

  

   Domingo, 22 de março

   (11h00) Lyon - Monaco                               

   (13h15) Rennes - Metz                               

           Paris FC - Le Havre              

           Olympique de Marselha - Lille               

   (16h45) Nantes - Strasbourg                         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     60  26  19   3   4  58  22  36

    2. Lens                    59  27  19   2   6  54  24  30

    3. Olympique de Marselha   49  26  15   4   7  53  33  20

    4. Lyon                    47  26  14   5   7  40  27  13

    5. Lille                   44  26  13   5   8  40  33   7

    6. Monaco                  43  26  13   4   9  45  37   8

    7. Rennes                  43  26  12   7   7  43  37   6

    8. Strasbourg              37  26  10   7   9  40  31   9

    9. Toulouse                37  27  10   7  10  38  32   6

   10. Lorient                 37  27   9  10   8  37  41  -4

   11. Brest                   36  27  10   6  11  34  39  -5

   12. Angers                  32  27   9   5  13  24  37 -13

   13. Paris FC                28  26   6  10  10  29  41 -12

   14. Le Havre                27  26   6   9  11  20  32 -12

   15. Nice                    27  27   7   6  14  32  52 -20

   16. Auxerre                 22  27   5   7  15  22  36 -14

   17. Nantes                  17  25   4   5  16  22  42 -20

   18. Metz                    13  26   3   4  19  25  60 -35

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