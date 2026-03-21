Número de feridos em ataque no sul de Israel sobe para 59
compartilheSIGA
Pelo menos 59 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave, após o ataque neste sábado (21) de um míssil iraniano na cidade de Arad, no sul de Israel, segundo um novo balanço provisório dos serviços de emergência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Socorristas e médicos do Magen David Adom (MDA) atendem e transportam 59 pacientes para hospitais em dezenas de ambulâncias e unidades móveis de terapia intensiva do MDA, helicópteros do MDA e da força aérea", informou esse organismo de socorro, equivalente israelense da Cruz Vermelha.
Seis dos feridos estão "em estado grave, 13 em condição moderada e 40 com ferimentos leves. Os socorristas do MDA continuam as buscas para localizar outras vítimas" entre os escombros, segundo a fonte.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
glp-del/jd/smw/cjc/am