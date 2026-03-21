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Número de feridos em ataque no sul de Israel sobe para 59

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Repórter
21/03/2026 19:00

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Pelo menos 59 pessoas ficaram feridas, seis delas em estado grave, após o ataque neste sábado (21) de um míssil iraniano na cidade de Arad, no sul de Israel, segundo um novo balanço provisório dos serviços de emergência.

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"Socorristas e médicos do Magen David Adom (MDA) atendem e transportam 59 pacientes para hospitais em dezenas de ambulâncias e unidades móveis de terapia intensiva do MDA, helicópteros do MDA e da força aérea", informou esse organismo de socorro, equivalente israelense da Cruz Vermelha.

Seis dos feridos estão "em estado grave, 13 em condição moderada e 40 com ferimentos leves. Os socorristas do MDA continuam as buscas para localizar outras vítimas" entre os escombros, segundo a fonte.

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glp-del/jd/smw/cjc/am

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