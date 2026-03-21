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Sinner estreia com vitória tranquila no Masters 1000 de Miami

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GM
Gerard MARTINEZ
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Gerard MARTINEZ
Repórter
21/03/2026 17:03

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O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo e campeão em Indian Wells na semana passada, estreou no Masters 1000 de Miami com uma vitória tranquila sobre o bósnio Damir Dzumhur (N.76) neste sábado (21).

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Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3 na quadra central do Hard Rock Stadium, em uma hora e dez minutos.

O italiano de 24 anos conseguiu duas quebras rápidas em cada parcial e foi quase imbatível em seu serviço, perdendo apenas oito pontos e salvando um único break point.

"A estreia nunca é fácil, então estou muito feliz. Vamos ver o que o futuro reserva", disse Sinner após a partida.

O italiano que ser o primeiro tenista a conseguir o "Sunshine Double" - vencer consecutivamente em Indian Wells e Miami - desde o suíço Roger Federer em 2017.

"Comecei quebrando o serviço do adversário desde o início e tentei jogar com um pouco de agressividade", analisou Sinner. "Em alguns momentos, fui bem; em outros, cometi alguns erros não forçados. Mas não tive muito tempo para me adaptar aqui. É muito diferente do que eu estava acostumado"

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gma/cl/cb

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