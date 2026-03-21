Milan vence Torino e recupera vice-liderança do Campeonato Italiano

O Milan venceu o Torino em casa por 3 a 2 neste sábado (21) e recuperou a vice-liderança do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o time 'rossonero' se coloca a cinco pontos da líder Inter de Milão, que entra em campo no domingo contra a Fiorentina nesta 30ª rodada.

O Napoli, que na sexta-feira derrotou o Cagliari (1 a 0), é o terceiro a um ponto do Milan.

Em San Siro, o zagueiro Strahinja Pavlovic abriu o placar para os donos da casa acertando belo chute de fora da área aos 37 minutos.

O Torino, que nesta temporada está na parte de baixo da tabela da tabela (14º, 33 pts), empatou pouco antes do intervalo com Giovanni Simeone (44') aproveitando rebote do goleiro Mike Maignan.

No segundo tempo, o Milan praticamente selou a vitória com dois gols em dois minutos, primeiro com Adrien Rabiot (54') completando cruzamento de Christian Pulisic e depois com Youssouf Fofana (56'), que escapou da marcação e finalizou sem chances de defesa.

Nikola Vlasic (83') ainda diminuiu para os visitantes na reta final com um gol de pênalti.

Mais cedo, a Cremonese (18ª) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento com a vitória fora de casa sobre o Parma por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe de Cremona chega aos mesmos 27 pontos do Lecce (17º), que no domingo visita a Roma (6ª).

Ainda neste sábado, a Juventus (5ª) recebe o Sassuolo (11º).

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 20 de março

Cagliari - Napoli 0 - 1

Genoa - Udinese 0 - 2

Sábado, 21 de março

Parma - Cremonese 0 - 2

Milan - Torino 3 - 2

(16h45) Juventus - Sassuolo

Domingo, 22 de março

(08h30) Como - Pisa

(11h00) Atalanta - Hellas Verona

Bologna - Lazio

(14h00) Roma - Lecce

(16h45) Fiorentina - Inter

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 68 29 22 2 5 65 23 42

2. Milan 63 30 18 9 3 47 23 24

3. Napoli 62 30 19 5 6 46 30 16

4. Como 54 29 15 9 5 48 22 26

5. Juventus 53 29 15 8 6 51 28 23

6. Roma 51 29 16 3 10 39 23 16

7. Atalanta 47 29 12 11 6 40 27 13

8. Bologna 42 29 12 6 11 38 34 4

9. Lazio 40 29 10 10 9 29 28 1

10. Udinese 39 30 11 6 13 35 42 -7

11. Sassuolo 38 29 11 5 13 35 39 -4

12. Parma 34 30 8 10 12 21 38 -17

13. Genoa 33 30 8 9 13 36 42 -6

14. Torino 33 30 9 6 15 34 53 -19

15. Cagliari 30 30 7 9 14 31 42 -11

16. Fiorentina 28 29 6 10 13 34 43 -9

17. Lecce 27 29 7 6 16 21 39 -18

18. Cremonese 27 30 6 9 15 25 44 -19

19. Pisa 18 29 2 12 15 23 49 -26

20. Hellas Verona 18 29 3 9 17 22 51 -29

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