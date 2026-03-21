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Milan vence Torino e recupera vice-liderança do Campeonato Italiano

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Repórter
21/03/2026 16:50

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O Milan venceu o Torino em casa por 3 a 2 neste sábado (21) e recuperou a vice-liderança do Campeonato Italiano.

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Com a vitória, o time 'rossonero' se coloca a cinco pontos da líder Inter de Milão, que entra em campo no domingo contra a Fiorentina nesta 30ª rodada.

O Napoli, que na sexta-feira derrotou o Cagliari (1 a 0), é o terceiro a um ponto do Milan.

Em San Siro, o zagueiro Strahinja Pavlovic abriu o placar para os donos da casa acertando belo chute de fora da área aos 37 minutos.

O Torino, que nesta temporada está na parte de baixo da tabela da tabela (14º, 33 pts), empatou pouco antes do intervalo com Giovanni Simeone (44') aproveitando rebote do goleiro Mike Maignan.

No segundo tempo, o Milan praticamente selou a vitória com dois gols em dois minutos, primeiro com Adrien Rabiot (54') completando cruzamento de Christian Pulisic e depois com Youssouf Fofana (56'), que escapou da marcação e finalizou sem chances de defesa.

Nikola Vlasic (83') ainda diminuiu para os visitantes na reta final com um gol de pênalti.

Mais cedo, a Cremonese (18ª) somou três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento com a vitória fora de casa sobre o Parma por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe de Cremona chega aos mesmos 27 pontos do Lecce (17º), que no domingo visita a Roma (6ª).

Ainda neste sábado, a Juventus (5ª) recebe o Sassuolo (11º).

--- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 20 de março

   Cagliari - Napoli                              0 - 1

   Genoa - Udinese                                0 - 2

  

   Sábado, 21 de março

   Parma - Cremonese                              0 - 2

   Milan - Torino                                 3 - 2

   (16h45) Juventus - Sassuolo                         

  

   Domingo, 22 de março

   (08h30) Como - Pisa                                 

   (11h00) Atalanta - Hellas Verona                    

           Bologna - Lazio                             

   (14h00) Roma - Lecce                                

   (16h45) Fiorentina - Inter                          

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   68  29  22   2   5  65  23  42

    2. Milan                   63  30  18   9   3  47  23  24

    3. Napoli                  62  30  19   5   6  46  30  16

    4. Como                    54  29  15   9   5  48  22  26

    5. Juventus                53  29  15   8   6  51  28  23

    6. Roma                    51  29  16   3  10  39  23  16

    7. Atalanta                47  29  12  11   6  40  27  13

    8. Bologna                 42  29  12   6  11  38  34   4

    9. Lazio                   40  29  10  10   9  29  28   1

   10. Udinese                 39  30  11   6  13  35  42  -7

   11. Sassuolo                38  29  11   5  13  35  39  -4

   12. Parma                   34  30   8  10  12  21  38 -17

   13. Genoa                   33  30   8   9  13  36  42  -6

   14. Torino                  33  30   9   6  15  34  53 -19

   15. Cagliari                30  30   7   9  14  31  42 -11

   16. Fiorentina              28  29   6  10  13  34  43  -9

   17. Lecce                   27  29   7   6  16  21  39 -18

   18. Cremonese               27  30   6   9  15  25  44 -19

   19. Pisa                    18  29   2  12  15  23  49 -26

   20. Hellas Verona           18  29   3   9  17  22  51 -29

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