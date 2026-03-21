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Míssil atinge cidade israelense que abriga instalação nuclear

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AFP
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Repórter
21/03/2026 16:28

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O Exército israelense informou que um míssil iraniano atingiu neste sábado (21) a cidade de Dimona, no sul de Israel, onde se encontra uma instalação nuclear, depois que os serviços de emergência relataram 39 feridos por estilhaços.

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Contactado após a divulgação nas redes sociais de imagens nas quais se via uma bola de fogo se chocando contra o solo, o exército afirmou que se tratava de um "impacto direto de um míssil contra um edifício".

Israel mantém uma política de "ambiguidade estratégica", pela qual não confirma nem desmente a posse de armas nucleares.

Oficialmente, a usina de Dimona, no deserto do Neguev, é um centro de pesquisa nuclear. Segundo a imprensa estrangeira, ela participou da fabricação de armas atômicas nas últimas décadas.

Os socorristas do Magen David Adom afirmaram que suas equipes atenderam 39 pessoas em vários locais, incluindo uma criança de 10 anos em estado grave.

A organização, equivalente israelense da Cruz Vermelha, publicou um vídeo de um prédio residencial em chamas na cidade.

"Houve destruição extensa e caos", relatou a socorrista Karmel Cohen em um comunicado.

A polícia israelense publicou fotos de agentes em um edifício com um grande buraco na parede.

As televisões israelenses exibiram imagens de um prédio com a fachada em grande parte destruída, perfurada e marcada por estilhaços, em uma área urbana.

Horas antes, o Irã acusou os Estados Unidos e Israel de terem atacado o complexo nuclear de Natanz, equipado com centrífugas subterrâneas capazes de enriquecer urânio para o controverso programa nuclear iraniano.

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glp-anr/erl/jvb/rm

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