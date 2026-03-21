Exército israelense confirma impacto de míssil iraniano em cidade que abriga instalação nuclear

O Exército israelense confirmou neste sábado (21) à noite à AFP "um impacto direto de míssil" na localidade de Dimona, no sul de Israel, onde se encontra uma instalação dedicada à pesquisa nuclear.

Contactado após a divulgação nas redes sociais de imagens em que se via uma bola de fogo se chocando contra o solo, o exército afirmou que se tratava de um "impacto direto de um míssil contra um edifício".

Pelo menos 39 pessoas ficaram feridas neste sábado após um ou vários disparos de mísseis iranianos sobre a região de Dimona, no deserto do Neguev, anunciaram os serviços de emergência israelenses.

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