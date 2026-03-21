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Verstappen estreia nas corridas de resistência com vitória em Nürburgring

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Repórter
21/03/2026 14:42

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O piloto holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (21) a NLS2, corrida de resistência de quatro horas disputada no circuito de Nürburgring, na Alemanha, tendo como companheiros o francês Jules Gounon e o espanhol Dani Juncadella.

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Inscrito na categoria GT3 ao volante de um Mercedes AMG com as cores da Red Bull, Verstappen, que havia conquistado a pole position com quase dois segundos de vantagem sobre o seu primeiro perseguidor, contribuiu para a vitória da sua equipe.

Seis dias depois de abandonar o Grande Prêmio da China de F1 e uma semana antes de competir no GP do Japão em Suzuka, o holandês recuperou o sorriso a bordo de um GT3.

O piloto holandês está tendo dificuldades na F1 nesta temporada, enquanto o novo regulamento transformou profundamente os carros da categoria, cujos motores agora são 50% à combustão e 50% elétricos.

Seu início de temporada está sendo decepcionante: sexto colocado no GP da Austrália, ele conseguiu apenas o nono lugar na corrida sprint do GP da China e abandonou a prova principal no Circuito Internacional de Xangai devido a um problema mecânico.

Verstappen havia anunciado recentemente sua participação nas 14 Horas de Nürburgring, em maio.

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nb/iga/dr/cb

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