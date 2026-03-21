Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

UE pede que países-membros reservem menos gás para o inverno

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/03/2026 13:08

compartilhe

SIGA

A Comissão Europeia fez um apelo, neste sábado (21), aos países da União Europeia (UE) para que encham menos suas reservas de gás para o próximo inverno, a fim de aliviar a pressão sobre os preços, que disparam devido à guerra no Oriente Médio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 Estados-membros a fixarem um objetivo de 80%, de modo a “tranquilizar os atores do mercado”, segundo uma carta enviada pelo comissário europeu da Energia, Dan Jorgensen, aos Estados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adc/pz/erl/jvb/ic

Tópicos relacionados:

energia eua gas guerra ira israel petroleo politica ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay