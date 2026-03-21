UE pede que países-membros reservem menos gás para o inverno
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A Comissão Europeia fez um apelo, neste sábado (21), aos países da União Europeia (UE) para que encham menos suas reservas de gás para o próximo inverno, a fim de aliviar a pressão sobre os preços, que disparam devido à guerra no Oriente Médio.
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Em vez de encher até 90%, o nível habitual, a UE convida os 27 Estados-membros a fixarem um objetivo de 80%, de modo a “tranquilizar os atores do mercado”, segundo uma carta enviada pelo comissário europeu da Energia, Dan Jorgensen, aos Estados.
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