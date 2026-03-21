Hezbollah confirma confrontos com exército israelense em duas cidades do sul do Líbano
O movimento islamista Hezbollah, pró-iraniano, afirmou que neste sábado (21) ocorreram enfrentamentos terrestres entre seus combatentes e as forças isralenses em duas cidades fronteiriças no sul do Líbano.
O grupo libanês informou, em um comunicado, sobre "confrontos diretos com as forças do exército inimigo israelense na cidade de Jiam", que duraram quatro horas, com "armas leves e médias, assim como foguetes".
Essa cidade estratégica, situada a cerca de 40 quilômetros para o interior, domina amplas planícies no sul do Líbano e no norte de Israel. Foi ali que o exército israelense iniciou sua incursão terrestre após o início das hostilidades no começo de março.
Nos últimos dias, o Hezbollah afirmou, em várias ocasiões, ter atacado forças e veículos israelenses em Jiam e nas suas proximidades.
Outros enfrentamentos também ocorreram neste sábado entre o Hezbollah e o exército israelense mais a oeste, na cidade costeira de Naqoura, que abriga o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FPNUL), segundo o grupo xiita.
Os soldados israelenses "tentaram avançar (...) em direção ao edifício da prefeitura de Naqoura", indicou em outro comunicado, afirmando que seus combatentes responderam ao ataque.
Por sua vez, o exército israelense informou sobre "confrontos terrestres" no sul do Líbano e assegurou que nenhum de seus soldados ficou ferido.
O exército também disse que havia bombardeado a periferia sul de Beirute, considerada um reduto do Hezbollah, na madrugada de sábado.
O Líbano foi arrastado para o conflito regional no início de março, quando o Hezbollah atacou Israel em represália pela morte do líder supremo iraniano Ali Khamenei, morto no primeiro dia da ofensiva israelense-americana contra o Irã, em 28 de fevereiro.
Israel respondeu com bombardeios em massa em amplas zonas do Líbano e com realização de operações terrestres no sul, causando mais de mil mortes e cerca de 1 milhão de deslocados.
