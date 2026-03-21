Borussia Dortmund renova contrato do capitão Emre Can, apesar de lesão

21/03/2026 12:46

O Borussia Dortmund cumpriu sua promessa de apoiar o capitão Emre Can enquanto ele se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior, estendendo seu contrato por mais um ano, até 2027, anunciou o clube neste sábado (21).

Can sofreu a grave lesão no joelho, que encerrou sua temporada, durante a derrota por 3 a 2 para o Bayern de Munique no Westfalenstadion, em fevereiro.

Esperava-se que o jogador de 32 anos deixasse o Dortmund no final da temporada europeia, mas o diretor esportivo Lars Ricken disse que o clube ofereceu uma renovação logo após a lesão.

Ricken descreveu o capitão como "um verdadeiro exemplo a seguir e um líder".

Emre Can foi contratado em 2020 vindo da Juventus, e na próxima temporada poderá se tornar o jogador há mais tempo no elenco do Borussia Dortmund.

