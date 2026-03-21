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Liverpool perde para Brighton e segue fora do G4 no Inglês

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Repórter
21/03/2026 12:34

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O Liverpool deu um passo atrás na luta por uma vaga na próxima Liga dos Campeões com a derrota para o Brighton por 2 a 1 neste sábado (21), pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

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Os 'Reds', que também perderam Hugo Ekitike por lesão, emendam três jogos sem vencer no campeonato e desperdiçaram a oportunidade de subir provisoriamente para a quarta colocação, a última da zona da Champions, antes do jogo do Aston Villa contra o West Ham no domingo.

Sem o astro egípcio Mohamed Salah e o goleiro brasileiro Alisson, ambos lesionados, o time do técnico Arne Slot saiu atrás no placar e chegou a empatar com Milos Kerkez (30'), mas o Brighton saiu com a vitória graças aos dois gols do veterano Danny Welbeck (14' e 56').

Após a data Fifa de março, o Liverpool tem dois compromissos importantes antes de voltar ao Campeonato Inglês: as quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no dia 4 de abril, e a ida das quartas da Champions contra o Paris Saint-Germain, no Parque dos Príncipes, quatro dias depois.

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lle/iga/cb

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