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Ataque 'fracassado' do Irã contra base com forças dos EUA no Oceano Índico

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AFP
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Repórter
21/03/2026 11:36

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O Irã mirou, sem êxito, na base britânico-americana Diego Garcia, em pleno Oceano Índico, indicou neste sábado (21) uma fonte oficial do Reino Unido à AFP, após o Wall Street Journal ter noticiado na sexta-feira que Teerã havia lançado dois mísseis balísticos em direção ao local.

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A base militar Diego Garcia fica a cerca de 4 mil quilômetros do território iraniano e está situada em uma ilha solitária do arquipélogo de Chargos, território britânico.

É uma das duas bases que o Reino Unido permitiu que os Estados Unidos utilizassem em "operações defensivas específicas contra o Irã". Nela, são estacionados submarinos nucleares, bombardeiros e destróieres.

Neste sábado, a fonte oficial britânica confirmou que o "ataque fracassado [do Irã] contra Diego Garcia" ocorreu antes de o Reino Unido anunciar, na sexta-feira, que permitiria que Washington utilizasse essa base e outra situada no sudoeste da Inglaterra.

A fonte não confirmou outros detalhes sobre o ataque.

O Wall Street Journal, que citou funcionários americanos, afirmou que nenhum dos dois mísseis balísticos atingiu seu alvo, mas destacou que esse lançamento poderia indicar que Teerã possui mísseis com um alcance maior do que se pensava.

Consultado pela AFP, o Pentágono se recusou a comentar o assunto.

Em 2025, o Reino Unido assinou um acordo para devolver o arquipélago de Chagos às Ilhas Maurício, mas manteve a base de Diego Garcia por 99 anos.

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bur-pno/roc/cjc/vel/jvb/mab/rm/ic

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