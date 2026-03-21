Mais de 20 países dizem estar 'prontos para contribuir' para o desbloqueio do estreito de Ormuz
compartilheSIGA
Mais de 20 países denunciaram, neste sábado (21), o bloqueio do estreito de Ormuz por parte do Irã e disseram estar prontos para contribuir para garantir uma navegação segura por essa passagem crucial para o comércio de hidrocarbonetos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“Estamos prontos para contribuir com os esforços adequados para garantir a passagem segura pelo estreito”, afirmou esse grupo de 22 países, em sua maioria europeus, mas que também inclui os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain.
“Condenamos com máxima veemência os recentes ataques do Irã contra navios mercantes desarmados no Golfo, os ataques contra infraestruturas civis, incluindo instalações petrolíferas e de gás, e o fechamento na prática do estreito de Ormuz”, declararam em um comunicado conjunto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
aya/jsa/dbh/jvb/ic