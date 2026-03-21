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Ucrânia lançou 283 drones contra a Rússia, diz Moscou

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AFP
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Repórter
21/03/2026 09:38

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A Ucrânia lançou 283 drones contra a Rússia durante a madrugada deste sábado (21), uma das cifras mais altas desde o início do conflito, informou o Ministério da Defesa russo. 

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As aeronaves não tripuladas foram interceptadas, segundo a agência oficial RIA Novosti, que não relatou danos nem feridos. 

Aproximadamente 90 dos drones tiveram como alvo a região fronteiriça de Rostov, de acordo com o seu governador, Yuri Sliusar. 

Por sua vez, o governador da região de Saratov, no sudoeste da Rússia, informou que duas pessoas ficaram feridas após um ataque com drones que danificou várias residências. 

Negociadores de Kiev e Washington devem se reunir nos Estados Unidos neste sábado para novas conversações, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enquanto o processo de diálogo para pôr fim aos confrontos com a Rússia permanece estagnado. 

Os contatos entre a Rússia e a Ucrânia, patrocinados pelos Estados Unidos, foram interrompidos pela guerra que eclodiu no Oriente Médio em 28 de fevereiro, após os ataques americanos e israelenses contra o Irã.

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bur/ms/roc/arm/ic

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