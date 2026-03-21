Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Começa em Seul o show de retorno do popular grupo sul-coreano BTS 

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/03/2026 08:38

compartilhe

SIGA

As estrelas do grupo sul-coreano BTS iniciaram neste sábado (21) seu primeiro show em quase quatro anos diante de uma enorme multidão de fãs em Seul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Amplamente aclamado como a 'boy band' mais popular do mundo, o BTS fez uma pausa em 2022 para que seus sete integrantes pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cdl-stu/abs/mab/dbh/ic

Tópicos relacionados:

entretenimiento gente musica scorea

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay