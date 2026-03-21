Começa em Seul o show de retorno do popular grupo sul-coreano BTS 

As estrelas do grupo sul-coreano BTS iniciaram neste sábado (21) seu primeiro show em quase quatro anos diante de uma enorme multidão de fãs em Seul.

Amplamente aclamado como a 'boy band' mais popular do mundo, o BTS fez uma pausa em 2022 para que seus sete integrantes pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul.

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