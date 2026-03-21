Assine
overlay
Início Internacional
EUA e Israel atacam instalação nuclear iraniana em Natanz

Publicidade
Carregando...
AFP
AFP
Repórter
21/03/2026 08:26

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos e Israel atacaram neste sábado (21) o complexo nuclear iraniano de Natanz, informou a organização de energia atômica da república islâmica. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após os ataques criminosos dos EUA e do regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de um ataque nesta manhã", afirmou a organização em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim. 

A agência acrescentou que "não foi detectado nenhum vazamento de materiais radioativos" na área, localizada no centro do Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/mz/amj/ahg/dbh/ic

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay