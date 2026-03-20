CBS News Radio chega ao fim após quase 100 anos

O grupo CBS encerrará em maio seu serviço de notícias pelo rádio, que há quase um século fornece boletins a centenas de emissoras nos Estados Unidos, um novo sinal do difícil período enfrentado pelos meios de comunicação tradicionais.

Todos os funcionários da CBS News Radio serão demitidos, indicaram a redatora-chefe da CBS News, Bari Weiss, e seu presidente, Tom Cibrowski, em mensagem enviada à AFP nesta sexta-feira (20).

"Uma mudança nas estratégias de programação das emissoras de rádio, somada a realidades econômicas complexas, tornou impossível continuar com o serviço", justificaram.

A CBS News Radio faz parte da CBS News, a unidade de informação da rede de televisão americana CBS.

O corte de postos na CBS News Radio inscreve-se num plano que afeta toda a CBS News, que não quis divulgar números. Segundo vários veículos, cerca de 6% dos aproximadamente 1.100 funcionários perderão o emprego.

Antes de chegar à TV em 1941, a CBS foi uma emissora de rádio nacional, criada em setembro de 1927. Seguindo os passos da NBC, tornou-se mais tarde uma rede de televisão.

Seu serviço de notícias cobriu grandes acontecimentos, como o desembarque da Normandia em 6 de junho de 1944, onde estava o correspondente de guerra Charles Collingwood junto às tropas aliadas.

O programa "World News Roundup" é atualmente o boletim de informação radiofônica mais antigo dos Estados Unidos.

Em 2017, a CBS separou a CBS Radio do restante do grupo para fundi-la com a Entercom. Na época, ainda controlava 117 emissoras locais americanas. A Entercom passou a chamar-se Audacy em 2021.

Embora já não controlasse suas antigas emissoras, a CBS fornecia conteúdos noticiosos. É esse serviço que será suprimido, afetando mais de 700 rádios locais, segundo a mensagem divulgada nesta sexta-feira.

Procurada pela AFP, a Audacy se recusou a fazer comentários.

De acordo com a mensagem, o serviço da CBS News Radio será encerrado de forma definitiva em 22 de maio.

Nomeada para a direção da CBS News em outubro, a jornalista de opinião Bari Weiss iniciou uma reorganização das equipes. Alguns temem que influencie a linha editorial do grupo para fazê-lo guinar para a direita.

A Skydance obteve, em agosto, o aval do regulador das telecomunicações nos Estados Unidos, a FCC, para a compra da Paramount Global, controladora do grupo CBS, após comprometer-se a realizar modificações editoriais exigidas pelo presidente Donald Trump.

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