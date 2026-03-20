Trump diz que estuda 'reduzir gradualmente' operações militares no Irã

Os Estados Unidos consideram "reduzir gradualmente" suas operações no Oriente Médio contra "o regime terrorista iraniano", indicou nesta sexta-feira (20) o presidente Donald Trump em sua plataforma Truth Social, poucas horas depois de ter afirmado que não queria um cessar-fogo.

"Estamos prestes a alcançar nossos objetivos enquanto consideramos reduzir gradualmente nossos importantes esforços militares no Oriente Médio contra o regime terrorista iraniano", escreveu o presidente americano.

"O Estreito de Ormuz deverá ser vigiado e controlado, se necessário, pelos demais países que o utilizam — o que não é o caso dos Estados Unidos!", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-jz/nn/am