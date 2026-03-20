Wall Street fecha em baixa por causa da guerra no Oriente Médio

A Bolsa de Nova York fechou em queda nesta sexta-feira (20), ao fim de uma semana marcada pelo nervosismo diante da alta dos preços da energia devido ao conflito no Oriente Médio.

O índice Dow Jones caiu 0,97%, o Nasdaq recuou 2,01% e o índice ampliado S&P 500 perdeu 1,51%.

Os investidores aumentam sua preocupação com o que pode acontecer nos próximos dias no front militar, disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta sexta-feira um eventual cessar-fogo com o Irã, quase três semanas após o início da guerra.

Enquanto isso, o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, afirmou que o Irã havia desferido um golpe devastador contra seus inimigos.

"Quanto mais a guerra durar, maiores serão as repercussões econômicas", advertiu Kourkafas.

Em uma semana, o S&P 500, índice de referência do mercado acionário dos Estados Unidos, caiu 1,90%.

"O risco adicional nesta semana foi o dano à infraestrutura energética", destacou Kourkafas.

A maior usina de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, localizada no Catar, sofreu graves danos após ataques iranianos.

Outros centros de produção no Golfo, assim como refinarias, foram alvo de ataques do Irã ou de Israel.

Segundo Kourkafas, "a alta dos preços do petróleo não apenas mantém o nervosismo nos mercados acionários, como também está alterando as expectativas sobre as taxas de juros".

Antes dos primeiros ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, os investidores previam um corte nas taxas de juros americanas em junho ou julho.

Segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch da CME, já não se esperam medidas desse tipo neste ano, e alguns até antecipam um aperto da política monetária para conter a inflação.

Nesta sexta-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 10 anos subiu para 4,38%, ante 4,28% no fechamento do dia anterior, um nível não visto desde o verão no hemisfério norte.

Em fevereiro, estava em 3,94%.

No âmbito corporativo, a fabricante americana de servidores Super Micro Computer despencou mais de 33%, para 20,52 dólares.

Já a empresa americana de entregas FedEx (+0,77%, para 358,85 dólares) se beneficiou de resultados muito melhores do que o esperado em seu terceiro trimestre fiscal.

A SolarEdge Technologies, especializada em equipamentos fotovoltaicos, por sua vez viu o preço de suas ações disparar (+13,29%, para 51,73 dólares).

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