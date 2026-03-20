Três homens são presos na França por suspeita de abuso sexual em escolas

AFP
AFP
20/03/2026 18:26

A polícia prendeu nas últimas duas semanas três homens por diferentes casos de abuso sexual contra 12 crianças em três escolas da capital francesa, informou nesta sexta-feira (20) uma fonte com conhecimento do assunto.

Paris foi sacudida nos últimos meses por suspeitas de que monitores teriam agredido crianças fisica ou sexualmente. O assunto se tornou um dos principais temas da campanha para as eleições municipais na capital, cujo segundo turno acontece no próximo domingo.

O candidato socialista Emmanuel Grégoire, 48, prometeu "mudar tudo" para acabar com as agressões, e revelou que ele mesmo foi vítima quando criança.

Já o candidato de centro-direita Pierre-Yves Bournazel, que concordou em unir sua lista à da candidata conservadora Rachida Dati, pediu a ela que se comprometa a fazer uma reforma no sistema de contratação de monitores escolares da cidade.

Um dos casos envolve um monitor que teria agredido sexualmente nove crianças, de 6 a 9 anos de idade, informou a fonte. Forças de segurança também prenderam o marido de uma professora de jardim de infância por suspeita de ter agredido sexualmente duas crianças, de 3 e 4 anos.

A polícia prendeu ainda um monitor escolar suspeito de ter abusado de uma menina de 5 anos. Na mesma escola, um professor foi detido por suspeita de ter agredido sexualmente seis menores de 3 a 4 anos, mas não foi encaminhado ao juiz por falta de provas, segundo a mesma fonte.

Tópicos relacionados:

educacao eleicoes franca infancia

