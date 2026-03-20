Jonathan Wheatley deixa chefia da Audi F1 e pode se transferir para Aston Martin

O chefe da Audi, nova equipe da Fórmula 1, o britânico Jonathan Wheatley, está deixando o cargo "imediatamente" por "motivos pessoais", anunciou a escudeira alemã nesta sexta-feira (20).

A imprensa especula que o dirigente se juntará à Aston Martin, que atravessa atualmente uma fase difícil neste início de temporada.

"A equipe agradece a Jonathan por sua contribuição ao projeto e lhe deseja o melhor para o futuro", afirmou a Audi F1, de forma sóbria, em seu comunicado.

O italiano Mattia Binotto acumulará agora as funções de chefe de todo o projeto e da equipe.

O comunicado reafirma a ambição da Audi de "conquistar títulos do Mundial entre agora e 2030".

Wheatley, de 58 anos, atuou como chefe de equipe da Sauber, a escuderia que abriu caminho para a entrada da Audi na F1. Ele já havia trabalhado anteriormente na Benetton-Renault e na Red Bull Racing.

Desde o início da temporada de 2026, os dois carros cinzas da Audi, pilotados pelo alemão Nico Hülkenberg e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto, somaram apenas dois pontos ao longo de dois Grandes Prêmios.

O Motorsport, veículo de mídia especializado em automobilismo, foi o primeiro a noticiar a saída de Wheatley na quinta-feira. O portal sugere ainda que seu próximo destino será a Aston Martin, onde se espera que ele substitua o atual chefe da equipe, seu compatriota Adrian Newey, que assumiria uma função de gestão adjunta.

Tanto durante a pré-temporada quanto nos dois primeiros Grandes Prêmios do ano (Austrália e China), a Aston Martin e seu motor Honda enfrentaram sérias dificuldades: seus dois pilotos — o veterano espanhol Fernando Alonso e o jovem canadense Lance Stroll — não conseguiram completar as provas e não pontuaram.

Newey, de 67 anos, e amplamente considerado o melhor engenheiro de sua geração na F1, ingressou na Aston Martin há um ano, após várias temporadas na Red Bull, onde trabalhou ao lado de Wheatley.

A Aston Martin F1, de propriedade do bilionário canadense Lawrence Stroll (pai de Lance), se recusou a comentar "rumores e especulações" em um comunicado.

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