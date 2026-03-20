Reino Unido autoriza EUA a usar bases britânicas para ataques contra Irã no estreito de Ormuz

O Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizar bases britânicas para atacar instalações iranianas no Estreito de Ormuz, como parte de suas "operações defensivas" contra o Irã, informou Downing Street nesta sexta-feira (20).

Segundo um porta-voz, vários ministros se reuniram nesta sexta-feira e "confirmaram que o acordo que autoriza os Estados Unidos a utilizar bases britânicas no âmbito da legítima defesa coletiva da região inclui operações defensivas americanas destinadas a neutralizar os locais e as capacidades de mísseis utilizados para atacar navios no Estreito de Ormuz".

Desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, Londres autorizou os Estados Unidos a usar duas bases britânicas para realizar "operações defensivas" contra o Irã e enviou meios aéreos para apoiar seus aliados na região diante dos ataques de drones iranianos.

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