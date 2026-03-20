Trump descarta um cessar-fogo com o Irã
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta sexta-feira (20) um acordo de cessar-fogo com o Irã, por considerar que Washington tem vantagem na guerra, que já dura três semanas.
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"Não quero um cessar-fogo. Você não faz um cessar-fogo quando está literalmente aniquilando o adversário", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.
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