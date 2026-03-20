Ernesto Valverde deixará cargo de técnico do Athletic Bilbao no final da temporada

AFP
AFP
20/03/2026 15:20

Ernesto Valverde, o técnico sob cujo comando o Athletic Bilbao voltou a conquistar a Copa do Rei após quarenta anos, deixará o cargo de treinador do time 'rojiblanco' ao final da temporada, conforme anunciou o próprio técnico nesta sexta-feira (20). 

"Na próxima temporada não serei o técnico do Athletic. É uma decisão que ponderei cuidadosamente ao longo do tempo e que também foi discutida com o clube", afirmou Valverde em um vídeo divulgado pelo time.

O técnico de 62 anos encerra, assim, seu terceiro ciclo como técnico da equipe de San Mamés, o mais bem-sucedido deles, período no qual conquistou a Copa do Rei em 2024, um ano após ter garantido a classificação para a Liga dos Campeões e a ter levado o time às semifinais da Liga Europa.

Ex-jogador do clube basco, e que ostenta uma longa carreira como treinador que abrange mais de 20 anos, Valverde também comandou o Barcelona, com o qual conquistou a dupla coroa de Liga e Copa do Rei na temporada 2017–18.

No entanto, nesta temporada, o Athletic não conseguiu se classificar para a repescagem da Champions League, foi goleado pelo Barça nas semifinais da Supercopa da Espanha (5–0), foi eliminado nas semifinais da Copa do Rei pela Real Sociedad e, no campeonato espanhol, o desempenho irregular tem mantido o time fora das posições que garantem acesso às competições europeias.

No domingo, contra o Betis, Valverde alcançará a marca de 495 partidas como técnico principal do Athletic, tornando-se o homem que comandou 'Los Leones' mais vezes do que qualquer outro na história do clube.

iga/dam/aam/am

esp fbl

