Tuchel surpreende com lista de 35 convocados para amistosos da Inglaterra contra Uruguai e Japão

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, divulgou nesta sexta-feira (20) uma lista ampliada de 35 convocados para os amistosos contra Uruguai e Japão, que servirão de preparação para os 'Three Lions' a apenas três meses da Copa do Mundo.

A boa fase do Manchester United propiciou o retorno do meio-campista Kobbie Mainoo e do zagueiro Harry Maguire à seleção nacional.

O atacante do Leeds, Dominic Calvert-Lewin, também retornou à lista, enquanto se destaca a primeira convocação na carreira do meio-campista do Everton, James Garner.

Apesar de não entrar em campo desde o início de fevereiro devido a uma lesão, o meia do Real Madrid, Jude Bellingham, figura na lista do treinador alemão.

Isso não se aplica, no entanto, ao seu companheiro de equipe no time 'merengue', o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, nem a Luke Shaw, lateral-esquerdo do United.

"Esta convocação de março é única. Já estamos classificados [para a Copa do Mundo], e nossos jogadores estão em uma fase crucial da temporada com seus clubes. É a última oportunidade para impressionar e lutar por uma vaga", explicou Tuchel.

Como novidade, o técnico alemão dividiu a convocação em dois grupos. Dessa forma, alguns de seus jogadores — como Declan Rice, Harry Kane e Bukayo Saka — não atuarão contra o Uruguai no dia 27 de março, em Wembley. Em vez disso, eles se juntarão ao elenco diretamente para a partida contra o Japão, que será disputada quatro dias depois.

--- Lista de convocados da Inglaterra

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton)

Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Harry Maguire (Manchester United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/ALE), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (Milan/ITA)

Meio-campistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace)

Atacantes: Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich/ALE), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona/ESP), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham)

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