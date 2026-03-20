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Lesionado, Alisson vai desfalcar seleção brasileira em amistosos contra França e Croácia

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Repórter
20/03/2026 14:32

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O goleiro Alisson, do Liverpool, vai desfalcar a seleção brasileira nos amistosos que disputará neste mês nos Estados Unidos, contra França e Croácia, devido a uma lesão, anunciou nesta sexta-feira (20) a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti como substituto, informou a CBF em um comunicado.

Em seus primeiros jogos do ano, como parte da preparação para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte, o Brasil vai enfrentar a França na próxima quinta-feira, em Boston, seguida por uma partida contra a Croácia cinco dias depois, em Orlando.

A CBF não forneceu detalhes específicos sobre a lesão sofrida por Alisson, que atua como goleiro titular da seleção canarinho há vários anos.

O goleiro jogou pelo Liverpool na quarta-feira, atuando durante os 90 minutos completos na vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray, da Turquia, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League.

A imprensa inglesa noticiou que o jogador sentiu um desconforto muscular durante um treino.

Hugo Souza surge agora como uma opção para o gol à disposição de Ancelotti, ao lado de Bento (Al-Nassr, Arábia Saudita) e Ederson (Fenerbahçe, Turquia).

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erc/app/raa/aam

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