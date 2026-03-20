EUA ataca embarcação supostamente carregada de drogas no Pacífico

Os Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação supostamente carregada de drogas no oceano Pacífico, que deixou três sobreviventes, informou o Exército americano nesta sexta-feira (20).

O ataque de quinta-feira teve como alvo uma "embarcação discreta que navegava por rotas conhecidas de tráfico de drogas no Pacífico oriental e estava envolvida em operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA (Southcom) em um comunicado divulgado na rede X.

O Southcom não divulgou o número de mortos, apenas informou que a Guarda Costeira foi notificada "imediatamente" para iniciar as buscas pelos três sobreviventes.

Os Estados Unidos iniciaram uma campanha de ataques contra embarcações no Pacífico e no Caribe em setembro, na qual mais de 150 suspeitos de tráfico de drogas morreram.

O presidente americano, Donald Trump, insiste que está em guerra contra "narcoterroristas" que operam na América Latina.

Em nenhum caso os EUA forneceram provas conclusivas de que as embarcações atacadas e os tripulantes mortos estejam envolvidos com o tráfico de drogas, o que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações.

Especialistas em direito internacional e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente configuram execuções extrajudiciais, uma vez que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam nenhuma ameaça aos Estados Unidos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

wd/md/dga/ad/aa/am