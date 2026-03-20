Bolsonaro segue na UTI após uma semana internado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado há uma semana para tratar uma broncopneumonia, permanece na terapia intensiva apesar de apresentar melhora gradual em seu quadro clínico, segundo o último boletim médico divulgado nesta sexta-feira (20).

Bolsonaro, de 70 anos, foi internado no hospital DF Star, em Brasília, no dia 13 de março, após apresentar febre alta, sudorese e calafrios no presídio onde cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

Seus médicos relatam "boa evolução" em seu quadro clínico, mas ressaltam que ainda não há previsão de alta da UTI.

O ex-presidente sofre de "pneumonia bacteriana bilateral", uma infecção respiratória.

Segundo a equipe médica, essa infecção é consequência de uma "broncoaspiração", relacionada às sequelas de uma facada no abdômen que sofreu durante um comício de campanha em 2018.

Desde então, Bolsonaro passou por diversas cirurgias e sofre com crises de soluços, às vezes acompanhadas de vômitos.

Condenado em setembro por conspiração para permanecer no poder apesar da derrota nas eleições de 2022 para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Bolsonaro cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília.

Seus advogados entraram com um novo pedido esta semana para que ele seja colocado em prisão domiciliar, invocando razões "humanitárias". Vários pedidos semelhantes já foram rejeitados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encarregado do caso.

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