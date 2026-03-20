Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel anuncia a morte de mais um líder da milícia Basij

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/03/2026 12:56

compartilhe

SIGA

O exército israelense afirmou, em um comunicado nesta sexta-feira (20), que matou o chefe de inteligência da milícia paramilitar Basij em um bombardeio em Teerã. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Esmail Ahmadi, que ocupava o cargo de chefe da direção de inteligência da Basij, foi eliminado" na madrugada de 16 para 17 de março em um bombardeio contra uma reunião de vários comandantes dessa organização paramilitar realizada sob uma tenda. O ataque também matou seu líder, o general Gholamreza Soleimani. 

"Em sua função, Ahmadi desempenhou um papel central na promoção e execução de atividades terroristas conduzidas pelas forças da Basij. Ele também era responsável, em nome da Guarda Revolucionária, por manter a ordem pública e os valores do regime", afirmou o exército. 

Também desempenhou um "papel fundamental" na repressão dos recentes protestos no Irã, que resultaram em milhares de mortes, acrescentou o comunicado. 

O exército israelense também confirmou a morte do porta-voz da Guarda Revolucionária iraniana, Ali Mohammad Naini, que foi morto em um bombardeio na noite de quinta-feira. 

Seu "martírio" havia sido anunciado pouco antes, em Teerã, no site de notícias da Guarda Revolucionária, o Sepah News.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hba/anr/anb/eg/mab/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay