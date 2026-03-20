Explosões são ouvidas em Teerã no dia do Ano Novo persa (AFP)

Jornalistas da AFP relataram ter ouvido várias explosões em Teerã nesta sexta-feira (20), enquanto prossegue a guerra com Israel e os Estados Unidos.

As explosões, que ocorreram no momento em que os iranianos celebravam o Nowruz, o Ano Novo persa, tiveram origem nas zonas leste e norte da capital, segundo os jornalistas.

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