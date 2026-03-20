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Palácio histórico em Teerã foi danificado por bombardeios

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Repórter
20/03/2026 12:20

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Diversos edifícios históricos no complexo do Palácio Saadabad, um dos locais mais visitados de Teerã, foram danificados pelas ondas de choque dos bombardeios conjuntos entre Estados Unidos e Israel na capital iraniana, informaram agências de notícias estatais iranianas nesta sexta-feira (20). 

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O complexo do Palácio Saadabad está localizado no norte de Teerã e inclui um grande parque com pavilhões construídos no início do século XX, agora convertidos em museus dedicados à história cultural do país. 

Fotos e vídeos publicados pelas agências de notícias Irna e Isna mostram destroços e fragmentos de vidro e telhados no terreno do Palácio Verde, um dos pavilhões mais visitados. 

Pelo menos outros dois pavilhões foram danificados "pelas ondas de choque das explosões", segundo a Irna. 

O exército israelense anunciou na manhã desta sexta-feira que realizou novos bombardeios contra "infraestruturas" do governo iraniano em Teerã. 

Além dos museus, o complexo do Palácio Saadabad abriga as residências do presidente iraniano e do governador provincial. Nas proximidades, encontram-se também instalações pertencentes à Guarda Revolucionária e ao Judiciário. 

Segundo a Unesco, no início desta semana, dos 29 sítios iranianos incluídos na Lista de Patrimônio Mundial da Humanidade, pelo menos quatro foram danificados pela guerra. São eles: o Palácio Golestan, no centro histórico de Teerã; a mesquita Jameh, em Isfahan, no centro do país; e os sítios arqueológicos pré-históricos do vale de Khorramabad, no leste.

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bur-jri/apz/eg/mab/jvb/aa

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