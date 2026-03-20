Hezbollah afirma ter atacado forças israelenses em seis vilarejos no sul do Líbano
O Hezbollah afirmou, nesta sexta-feira (20), ter atacado soldados israelenses em seis vilarejos no sul do Líbano, no momento em que as forças terrestres israelenses tentam avançar sobre o sul libanês.
Em uma série de comunicados, o grupo armado pró-Irã declarou ter atacado um "grupo de soldados inimigos israelenses" em cada um dos seis vilarejos fronteiriços, além de um tanque Merkava, à medida que sua guerra com Israel se aproxima da marca de três semanas.
lk-lar-ris/dcp/aa