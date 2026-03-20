Zelensky quer que EUA proponha cronograma 'claro' para negociar com Rússia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (20) que deseja que Washington proponha um cronograma "claro" para as próximas negociações trilaterais com a Rússia, suspensas desde o início da guerra no Oriente Médio, a fim de encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.

"Queremos datas claras, pelo menos aproximadas. Todos entendem que a situação no Oriente Médio está afetando o adiamento dessas datas", disse Zelensky a jornalistas na véspera de uma reunião nos Estados Unidos entre enviados de Kiev e negociadores americanos.

Diversas rodadas de negociações ocorreram entre Kiev e Moscou nos últimos meses, com a mediação dos Estados Unidos. Uma reunião estava planejada para Abu Dhabi, mas foi cancelada por tempo indeterminado devido à guerra no Oriente Médio, que começou com os ataques aéreos israelenses e americanos em 28 de fevereiro.

Segundo Zelensky, houve "progressos" nas reuniões trilaterais anteriores.

"Os três lados basicamente concordaram sobre como monitorar o cessar-fogo quando houver vontade política. Por enquanto, não há vontade política", afirmou, enfatizando que os enviados de Kiev que se reunirão no sábado nos Estados Unidos fazem parte do grupo "político" da negociação.

O líder ucraniano também indicou que Kiev se manifestará em Washington contra o "perigoso" levantamento das sanções contra a Rússia.

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