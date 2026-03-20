Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Impacto próximo à muralha da Cidade Velha de Jerusalém

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
20/03/2026 12:08

compartilhe

SIGA

Uma fumaça subiu muito perto da muralha da Cidade Velha de Jerusalém, nesta sexta-feira (20), segundo imagens transmitidas pela televisão israelense logo após um alerta sobre mísseis iranianos e depois que jornalistas da AFP ouviram explosões. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mídia israelense mostrou imagens de uma cratera em uma rua que parecia estar perto dos bairros judeu e armênio da histórica Cidade Velha. 

A polícia israelense afirmou estar tentando "localizar" os pontos de impacto de armas, munições ou fragmentos de estilhaços dentro do distrito de Jerusalém.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-del/dcp/erl/mab/aa

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay