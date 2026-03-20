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Trump chama aliados da Otan de 'covardes' por sua posição na guerra contra o Irã

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AFP
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Repórter
20/03/2026 11:20

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O presidente americano, Donald Trump, chamou nesta sexta-feira (20) os aliados dos Estados Unidos na Otan de "covardes" por se recusarem a atender seu pedido de assistência militar contra o Irã para controlar o Estreito de Ormuz. 

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"COVARDES, e NÓS NOS LEMBRAREMOS!", publicou ele em sua plataforma Truth Social.

Os aliados dos EUA "não querem ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, uma simples manobra militar que é a única razão para os altos preços do petróleo. Tão fácil para eles fazerem isso, com tão pouco risco", escreveu.

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sms-jz/mel/aa/fp

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