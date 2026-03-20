Cristiano Ronaldo vai desfalcar Portugal nos amistosos contra México e EUA

O astro português Cristiano Ronaldo, que vem desfalcando sua equipe, o saudita Al Nassr desde o final de fevereiro, não foi incluído na lista de convocados de Portugal para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2026, contra o México e os Estados Unidos.

O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa durante uma partida do campeonato saudita, em 28 de fevereiro.

O técnico de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, indicou durante uma entrevista à imprensa local nesta semana que CR7 sofre de uma "lesão leve", embora não tenha confirmado, na ocasião, se o jogador estaria ou não fora desses dois amistosos.

A seleção portuguesa, atual campeã da Liga das Nações da Uefa, vai enfrentar o México no sábado, dia 28 de março, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México, e os Estados Unidos na terça-feira, dia 31 de março, em Atlanta.

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