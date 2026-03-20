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Marinha francesa intercepta petroleiro de carga procedente da Rússia

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Repórter
20/03/2026 09:34

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A Marinha francesa interceptou, nesta sexta-feira (20), um petroleiro com bandeira de Moçambique no Mediterrâneo e procedente do porto russo de Murmansk, anunciaram as autoridades em comunicado. 

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Este navio, o Deyna, é o terceiro petroleiro interceptado pela França sob suspeita de fazer parte da chamada "frota fantasma" russa, que permite a Moscou contornar as sanções relacionadas à guerra na Ucrânia. 

Militares franceses realizaram uma inspeção no petroleiro para verificar a legalidade de sua bandeira e, com base em suas suspeitas, decidiram notificar o Ministério Público de Marselha. 

O navio será agora escoltado até uma área de ancoragem para uma inspeção mais detalhada.

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jp/so/asm/dbh/pb/aa

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